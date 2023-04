Eyulóhiyang Sinúlat ni Hemingway

Último ang bit’wín ay napúpundi rin

Sasápit ang gabíng di na mapápansin

Káhit ang áraw kumínsa’y nagtátagò

Sa likód ng mga úlap nanlúlumò

Ba’t nga ba may mga táong sumúsukò–

Ang sintído-pananáw ay lumálabò?

May katapusán ba’ng mga súliranin?

O habambúhay ang ísip ay alípin?

Mga mapág-isáng hiráp magtíwalà

Saríli di mapigílang maghínalà

Nang dáhil ríto láging nabábalisâ

Ugnáyan ipinagsawaláng-bahalà

Isá-isáng naglaglágan mga dáhon

Kanyáng búhay nilipásan ng panahón

Di na mulíng gugúhit ang bulalákaw

Pusò sa depresyón tulúyang nalúsaw

Note:

A poem consisting of four quatrains of 12-syllable lines; ‘elóhiyo’ or ‘eyulóhiya,” (eulogy in English) – “a speech or writing in praise of a person who recently died or retired”

“Best of all he loved the fall…

The leaves…floating…in windless skies

…Now he will be a part of them forever.”–Ernest Hemingway