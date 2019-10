At Nagsibagsákan…mga Sangá



Grábe, ang kapál agád ng yélo!

Nakú! Umpisá na ng kalbáryo

Ingat! Madulás ang mga kálye

Léche! Palígid, punó ng ñébe Whoops! Dahan-dáhan sa paglalakád

Hínay lang, baká kung sa’n mápadpad

Marámi nang nabalían…aráy!

Hay, sadyáng ganyán nga ba ang búhay? Láging tingnán ang dinaraánan

Pára sa saríling kapakanán

Kasáma na rin ang sa ‘yong kápwa

Úpang maiwásan ang disgrásya Mulî, kalikása’y kilalánin

At báwat pagsúbok ay kayánin “Fall has resumed, after all…

Though, not of autumn leaves, no

Instead, falling tree branches!

As climate change advances.”



Note:A sonnet consisting of 10-syllable lines plus an epilogue comprised by an English-worded, seven-syllables-per-line quatrain; about the relentless blowing of snow in the city last Friday, October 11.