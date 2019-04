Tama Bang Makipagkilala sa Kalye, sa Resto, sa Sine, o Kung Saan-saan?

(On Choosing the Appropriate Moment to Make Friends)

Ikaw ay naglalakad. Nang may nasalubong ka e binati mo siya ng “Good afternoon.” Ngiti lang ang itinugon niya sa ‘yo.

Bumibili ka ng pagkain sa foodcourt. Nang makita mong kalahi mo ang serbidora, sinubukan mong makipagkilala o -huntahan. Ngiti lang ang ibinalik niya sa ‘yo.

Nanood ka ng Captain Marvel. Nang mapansin mong Filipina yung katabi mo e nginitian mo ito at sinubukang kakausapin. Tahimik itong tumayo at lumipat ng upuan.

A Stranger’s Smile

Everyone has the right to respond to a stranger’s smile however one wants.

Hindi mo dapat i-judge agad ang isang tao na minsan mo lang nakita at nangitian at porke hindi ka kinausap e suspicious na agad para sa ‘yo ang ugali nila.

You have to put yourself in other people’s places. Paano kung may iniisip silang problema o kailangang gawin that day?

Paano kung suspicious lang sila sa intensyon ng isang stranger? Lalo na kung nilapitan sila nito o sinubukang kausapin sa mga lugar na di nababagay na makipagkilala?

Right Place and Time

Just remember. There are good places where acquaintanceship may be best established. At ‘yan ay sa mga gaya ng parties, get together, community events, at other social situations.

Pero yung mga malls, sinehan, restaurants, kalye, public transport, at lalo na at kasalukuyang nagtatrabaho ang isang tao sa mga malls o foodcourt–hindi ito mga appropriate times para makipagkilala, makipaghuntahan, at makipagsosyalan.

Just choose the right timing and place.

Sa Madaling Salita

Hindi naman porke kalahi at nasa ibang bansa e ie-expect na agad natin na mag-respond sila sa action natin the way we want them to. To feel this way–to expect others to give in to our personal expectations just like that e indication yan ng pagkakaroon ng tinatawag na false sense of entitlement.

We should always give people their private spaces. Don’t judge them just like that. Most often, knowing the real characters of individuals takes more time and patience. Even we don’t like ourselves to be judged just like that, do you?