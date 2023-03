Naikublíng Tálaarawán ni Sylvia Plath

Kahá-kahápon lang ay nakatáwa pa s’ya

Kung ibabátay sa ngitî bakás ang sayá

Ang dámi pa nga n’yang nakáin sa hapúnan

Ngúnit di na talagá nakipaghuntáhan

Matalínhagà ang kanyáng mga salitâ

Damá sa isinúlat na nobéla’t tulâ

Báwat diín pumípintig na párang pulsó

Damdámin binigyáng-búhay ang mga bérso

Ang tináhak ng útak ay masalimuót

Patí saríling baít tulúyang nalímot

Mga súliranin ang ísip ay minanhíd

Hanggáng sa sumukò pintô ay ipinínid

Káhit sa tabí ng nagniníngas na apóy

Di napígil ang lamíg ng dugóng dumáloy

Pusò ay sinásakal ng kukó ng kwágo

Naráramdaman ay di káyang mabágo

Sa idád na tatlumpúng-táon ápat na b’wan

Piníling talikúran ang kinábukasan

Binásag ang bangâ pagtunóg ng kampanà

At sa húrno hinúgot ang hulíng hiningá

Note:

A poem consisting of five quatrains of 13-syllable lines

“A great muscular owl were sitting on my chest, its talons clenching and constricting my heart.”–Sylvia Plath