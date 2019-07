Mámang Gitarísta

Hábang akó’y naglálakad sa The Forks, Manitóba

Nakapúlot akó ng sumbrérong may lamáng péra

Hinábol akó ng matandáng may daláng gitára

Mabúti at hindí n’ya akó binató ng láta

’Dalí kong ibinalík ang sombrérong kanyá palá

Akó’y pagbigyán na, mínsan lang namán magpatawá

Tangháling tapát walá lang kasí akóng magawâ

Imbés na magmukmók say’sáng sulók o tumungangà

Hayáan n’yo na lang akóng kayó ay mápasaya

At magámit na rin ang áking galíng sa komédya

Múli n’yang hinágod at kinalabít ang gitára

Rítmo’t melódya ng kwérdas ng mámang gitarísta

Hatíd ay libángan sa mga táong gumagalà

Namámasyal kasáma ang kanla-kanláng pamílya