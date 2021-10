Síno ang Ibobóto Mo?

(The Real Relation Breaker)

Dáhil malápit na namán ang eleksyón sa Pilipínas, nagkálat na namán ang asáran, pasaríngan, at bastúsan ng maraming kandidáto at lalo na ng kanya-kanyang mga tagasupórta. Último mga magkakaibígan ay karaníwang nagkákaroón ng tampúhan o permanénteng hidwáan sa isá’t isa nang dáhil lang sa pagíging panátiko sa relihiyón o pulítika.

Walá namán kasíng dápat pag-awáyan dahíl lang sa pagkakaibá ng pulitikál na pananáw at paniníwalà; káhit pa magkaibá ang sinusupórtahang kandidáto.

Ang totoóng sumísirà ng relasyón ay ang kawalán ng respéto sa pagpapahayág ng nása sa ísip.

Bastá respetuhán lang ng paniníwalà. Péro kung nag-íinsultuhan at nagmúmurahan na, tápos nagbábastusan na ng pagkatáo at pamílya e anó pa nga ba ang saysáy ng pakikipagkaibiganán? Kung walá nang respéto, walá nang kabuluhán ang samahán.

Sa Madalíng Salitâ

Hindí yung pagkakáiba ng pananáw at paniníwalà ang ísyu. Ang probléma e yung malisyósong paraán ng pagpapahayág ng nása sa ísip at pambabastós at pambabaláhurà sa opinyón, desisyón, at emosyón ng kapwà, lálo na ng mga itinutúring na kaibígan o kakilála.