Sa Larángan ng Paskó at Pagdiríwang

Panahóng mulî ng Kapaskúhan

Tuwá’t kagalákan ay náriyan

Bágong damít engrándeng handáan

Ningníng ng paról at pailáwan

Ngúnit násaan na ang liwánag

Sa táo’y makapagpapanátag

Kung ang mga dukhâ sa lansángan

Pakálat-kálat waláng libángan?

Síno nga ba’ng makapagsasábi

Paskó ay ligáyang minímithî

Kung itó’y pára lang sa íilan

Sa búhay ay di nahihirápan?

Kahulugán nga namán ng Paskó

Hindí mawarì ng mga táo

Kung anó’ng tumpák na katuturán

Bituín diwà kasaganáan

Sa mansyón ni Dóña Proserpína

Késo at hamón ay nása mésa

Tahánang malakí at magarà

Tumítingkad wári’y may lúmina

Damá rin ang pintíg ng okasyón

Sa muntíng dampâ ni Áling Azón

Nóche Buéna’y tirá-tiráng morkón

Sardínas at amóy lang ng lechón

Sósyo-kulturál na pagdiríwang

Pamamahingá at paglilibáng

Sa relihiyóng Kristiyanísmo

Kapanganákan ng Hesús Krísto

Kanyá-kanyáng gunitá ng Paskó

Mayroóng payák at may magárbo

Sa konsépto ng materyalísmo

Pantáy-pantáy ang lahát ng táo