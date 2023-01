Sa Kináng at Kundíman ng Sarik’wágo

Anó iyóng namámahinga sa sangá

Ng púnong hitík sa matiník na búnga?

Matá’y bilugán balahíbo’y marikít

Buntót ay makúlay at kaákit-ákit

Dáhil may angkíng hiwága’t salamángka

Nakabíbighanì at nakamámanghâ

Sa báwat paghúni sa katahimíkan

Ilulútang sa hángin ang kamaláyan

Maráming nagsasábing itó’y may daláng

S’wérte sa mababaít at magagálang

Matimyás ang pusò matálas ang ísip

Busílak ang pangárap at panagínip

Ipikít mga matá sa hátinggabí

Kináng n’ya’t kundíman sa díwa’y babatì

Note:

A sonnet consisting of 12-syllable lines

illustration by Love♥Kat