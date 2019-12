Pinatuwad Sabay Hagupit ng Yantok! Napakalupit!

(On Proper or Appropriate Ways of Disciplining Kids)

Ilang linggo pa lang ang nakararaan nang maging viral o mag-trending yung kaso ng gurong nanakit ng kanyang estudyante na idinulog ng magulang nito sa tanggapan ni Raffy Tulfo sa palabas na sikat na palabas na Tulfo in Action.

Maraming tao ang mas pinaburan ang guro na nanakit nang pisikal sa estudyante kasi sila rin pala ay mga pasaway noong sila ay mga mag-aaral pa (hango ito sa mismo na ring mga kumento nila). Sila ay umamin na minsan o ilang beses rin silang pinaluhod sa munggo, pinalo sa kamay o puwet, binato ng pambura, piningot, kinaladkad palabas ng silid-aralan, binatukan, sinampal, hinampas ng sapatos, hinambalos ng walis, kinuwelyuhan, pinatayo sa ibabaw ng mesa, o pinadipa sa sulok na hubo ang salawal. At lumaki naman daw silang matitinong tao.

Kaya naman pala.

Karamihan sa kanila ay meron na ngayong mga kanya-kanyang anak na nasa paaralan—may mababait, may makukulit, may mga pasaway, at may matitigas ang bungo.

Kaya ito ang kanilang panawagan sa mga kasalukuyang guro, sakaling ang kanilang anak ay maging kagaya rin nila na mga pasaway at matitigas ang ulo:

Pinahihintulutan o binibigyan nila ng karapatan ang mga guro na gawin rin sa kanilang mga anak ang naranasan nila nung sila ay mga paslit pa.

Pingutin rin ang mga anak nila. Paluin sa kamay o puwet ng ruler o walis. Hampasin o hambalusin. Sampalin. Batuhin ng pambura. Ingudngod ang mga pagmumukha sa pisara. Padipain sa labas ng klase. Paluhurin sa basag na bote. Kalbuhin. Kuryentihin ang mga itlog. Tanggalan ng mga kuko. Pitpitin ang mga dila. Dukutin ang mga mata. Guntingin ang mga tenga. Balian ng mga buto. Balatan ng buhay. Basagin ang mga bungo.

Para madala ang mga ito. Para hindi nila pamarisan ang kanilang mga magulang na dati rin palang mga pasaway.

Subalit, anu’t anuman ang mangyari, hindi ako pabor sa ganoong paraan ng pagdidisiplina. Para sa akin hindi naman sinabing pabayaan o kunsintihin ang mga pasaway na estudyante. Pwede pa rin naman silang paalalahanan o patawan ng akmang parusa ngunit hindi sa mga pamamaraang kasali ang pisikal na pananakit.

Kaya kung sakaling ang aking anak ang maging pasaway sa kanyang eskwelahan, mga guro, pakiusap po na wag niyo siyang saktan. Kung maaari ay pagsabihan siya. Dagdagan ng takdang-aralin. Ipalinis ang kalat sa buong silid-aralan. Ipaayos ang mga aklat sa iskaparate. Pagtanimin ng pechay at kangkong sa hardin. At higit sa lahat ay ipatawag n’yo ako upang ako mismo ang humarap sa eskwelahan at mapagsabihan siya nang maayos sa harap mismo ng mga guro at iba pang otoridad ng kanyang eskwela. Okey rin na patawan siya ng suspensyon kung Malala ang kanyang ginawa. Subalit, para niyo nang awa, wag n’yo siyang sasaktan. Dahil kapag ginawa niyo yan ay lalo lang magrerebelde at sasama ang ugali ng bata; at ang inyong ikikilos ay pagpapakita lang na kayo mismo ay kapos sa pasensya at tiyaga at may kakayanang maging bayolente.

Additional Notes

According to an article written by Jacqueline Howard (CNN), titled “These Are the Countries where Spanking Is Illegal,” published on the website CNN Health on March 12, 2018:

Taking away certain privileges is a more effective form of disciplining a kid or young ones than rendering something physically or, worse, violently hurtful or damaging.

Spanking that was used only as a ‘back-up’ method when other discipline methods were ineffective or in complement with disciplinary alternatives such as reasoning or timeout resulted in either less defiance or less aggression in children.

The only kind of physical punishment that had worse outcomes than alternatives, was if it was used too severely like using an instrument or slapping the face, or if it was the main thing that parents did in disciplining their children.

Ultimately, “we have to find the right balance,” said Robert Larzelere, a professor in the Department of Human Development and Family Science at Oklahoma State University. “Children need love and positive parenting … but sometimes they also need effective negative consequences, especially when young children are defiant.”

Take note, however, spanking is clearly defined as “to strike especially on the buttocks with the open hand,” and not with the fist, backhand, or any object.

Sa Madaling Salita

Ang mga guro ay isa sa mga kagalang-galang na propesyon. Sila ay ehemplo ng tiyaga at pasensya. Sila ang mga alagad ng edukasyon at tagapaghugis ng karakter ng bawat bata.

Kung kaya hindi dapat nila isama sa listahan ng pagdidisiplina ang pisikal na pananakit.

Mas makabubuti na tanggalan na lang sila ng ilang pribilehiyo na angkop sa hindi magandang bagay na kanilang ginawa.