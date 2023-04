Paláisipán sa Akdâ ni Lewis Carroll



Bákit kinakailángang matakásan?

Anó ang nása kabilá ng lagúsan?

Sinó ba ang dápat itúring na gabáy–

Magúlang kaibígan o katháng-sakláy?

Mabutí pa kayáng sundán ang kuného

Sa bútas túngong matalinhágang mundó

Nagsánib ang riyalidád at pantásya

Kapaláran sa baráha iniása

Sa kahón pag-iísip ay wag ikulóng

Salamángka saláwikaín at bugtóng

Salitáng ánimo waláng katuturán

Lahát ng repleksyón ay kabaligtarán

Hílig ay lóhika at matemátika

Literatúra tulâ potograpíya

Matatálik na kaybígan mga paslít

Isinasalaráwan nang waláng damít

Hindí na malúlutas pa ang mistéryo

Ng síning pánitikan erotisísmo

Di masaságot ang mga katanúngan

‘Sáng paláisipán ang katotohánan

Note:

A poem consisting of five quatrains of 12-syllable lines