Miss Universe PH 2020 has 52 candidates

The 52 official candidates for the title of Miss Universe Philippines 2020 were presented to the media on Valentine’s Day during a red carpet press presentation at the Maynila Ballroom of the Manila Hotel.

This year’s official candidates are: Christella Abellon (Aklan), Paula Madarieta Ortega (Albay), Christine Nicole Silvernale (Angeles City), Joecel Marie Robenta (Antique), Princess Marquez (Aurora), Bea Theresa Maynigo (Baguio City), Jan Alexis Elcano (Batanes), Nathalia Urcia (Batangas), Skelly Ivy Florida (Biliran), Pauline Amelinckx (Bohol), Dianella Louise Loya (Bulacan), Mari Danica Reynes (Cagayan Province), Mariam Lara Hamid (Capiz), Kimberly Hakenson (Cavite), Krizzia Lynn Moreno (Camarines Sur), Sigfrid Grace Flores (Catanduanes), Vincy L. Valcalares (Cagayan De Oro), Tracy Maureen Perez (Cebu City), Apriel Smith (Cebu Province), Alaiza Malinao (Davao City), We’am Ahmed (Davao del Norte), Mariel Joyce Pascua (General Santos), Maria Regina Malana (Isabela), Adelma Benedicta (Ilocos Sur), Rabiya Mateo ((Iloilo City), Kim Chi Crizaldo (Iloilo Province), Noreen Mangawit (Kalinga), Jo-Ann Flores (Laguna), Trizha Ocampo (La Union), Chiara Lyn Markwalder (Leyte), Ivanna Kamil Pacis (Makati), Alexandra Abdon (Manila), Lou Dominique Piczon (Mandaue), Maria Lianina Macalino (Marinduque), Caroline Joy Veronilla (Misamis Oriental), Maricres Castro (Muntinlupa), Angela Aninang (Negros Occidental), Adee Hitomi Ariate Akiyama (Oriental Mindoro), Jennifer Linda (Palawan), Patricia Mae Santos (Pampanga), Maria Nina Soriano (Pangasinan), Maria Ysabella Ysmael (Parañaque), Zandra Nicole Sta. Maria (Pasay), Riana Pangindian (Pasig City), Michele Theresa Gumabao (Quezon City), Faye Deveza (Quezon Province), Ericka Evangelista (Rizal), Maria Fee Tajaran (Romblon), Maria Isabela Galeria (Sorsogon), Carissa Rozil (Surigao del Norte, Sandra Lemonon (Taguig), and Perlyn Cayona (Zamboanga del Sur).

The Miss Universe Philippines Organization is led by national director Shamcey Supsup-Lee. The winner of the Miss Universe Philippines 2020 will be the country’s official representative to the 2020 Miss Universe beauty pageant which will be staged later this year. The grand coronation night will be held at the SM Mall of Asia Arena in Pasay City on May 3.