Mga Interpretasyón nina Freud at Jung

Sa tuwíng ipípikit ang mga matá

Bituín at bangúngot ang nakikíta

Kung kayâ madalás na pagód at puyát

Hangád kasí na matakásan ang lahát

Anó ang kahulugán ng panagínip?

Pagkagísing ang dibdíb ay nanínikip

Anó nga ba ang ipinahihiwátig?

Waláng tumutúlong waláng nakíkinig

Síno ang may háwak ng kinabukásan?

Anó ang méron nápos ng kamatáyan?

Isáng áraw pusò ay di na títibok

Pangálan malilímot sa muntíng súlok

Bákit kaylángang pigílin ang damdámin?

Kanínong repleksyón ang nása salamín?

08/30/2022

Note:

A sonnet consisting of 12-syllable lines; Sigmund Freud (May 6, 1856–September 23, 1939) – the Austrian neurologist regarded as the founder of Psychoanalysis; Carl Jung (July 26, 1875–June 6, 1961) – Swiss psychiatrist regarded as the founder of Analytical Psychology