Kailán Malálaglag ang Hulíng Dáhon?

Iláng taón na rin ang inilági ko

Díto sa mundóng masayá at maguló

Di pa rin namán natátanaw ang dúlo

Ngúnit damá na’ng sakít ng butú-butó

Di maiwásan ang luhà sa pagtulò

Sinimulán hálos waláng ‘pinagbágo

Ang búhay sa kabutíhan nakaupô

Kasalukúyan itó ay kaparého

Lagpás na sa kaláhatì ng ‘sang síglo

Marámi na ring natupád na pangakò

Ngúnit may mga pangárap pang di buô

Tálas ng isípan h’wag múnang maglahò

Palakás nang palakás tik-tak ng reló

Sabáy sa tibók-pusò at pintíg-pulsó

Sa báwat paghakbáng pansín ang aníno

Pamamaálam mínsa’y waláng anúnsyo

Note:

A poem consisting of four quatrains of 12-syllable lines, following a single rhyme pattern

illustration by LoveKat