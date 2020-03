Halík ng Lángit ang Kapanahúnan ng Koróna

Anó yung bumábagsak na namán mulá sa lángit?

Ulán, ñébe, sumpâ, basbás, biyayà, ngitngít, gálit?

Panahón ngayón ng sigwâ at pag-aálinlangan

Pagkatápos ba ng kagulúhan ay katapusán?

Kailángan na bang mag-aklás-armás at matákot?

Mag-ipón ng pangangailángan nang may madúkot?

Paratíng na nga ba ang itinakdáng pagkagúnaw?

Síno’ng papawì ng pagkagútom at pagkaúhaw?

Kung may makapangyaríhan di dápat mag-alalá!

Ngayón masusúkat ang ‘yong pananámpalatayà?

Ang áting kapaláran nása kanya-kanyáng kamáy

Ayúsin ang saríli hábang iká’y nabubúhay

At humalík na nga sa lupà ang luhà ng úlap

Ngúnit sa gitná ng lahát tulóy lang ang pangárap