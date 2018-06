Money Is Good! I Love It! Don’t You?

Ang pera e neutral. Nagiging masama lang kung gagamitin sa masama.

Kaya ang halaga o importansya ng pera ay depende sa taong gumagamit nito.

Kung papalarin akong tumama ng milyung-milyong dolyar, e ba’t hinde? Ikaw, ayaw mo bang magkaroon ng limpak-limpak na salapi? Wala ka bang mga plano kung paano mo ito gagastusin kung sakaling palarin kang tumama sa lotto?

Andaming magagandang bagay na maaaring paglaanan ng pera, hindi ba?

Minsan tuloy e naiisip ko na siguro yung mga tao na takot magkaroon ng limpak-limpak na pera e ayaw nila sa pera kasi hindi nila alam ang gagawin nila rito.

Samakatuwid, hindi sila takot sa pera dahil masama ito, kundi takot sila sa sarili nila kasi baka may tendency silang gamitin ito sa hindi maganda, o sadyang kulang sila sa ideya kung paano nilang gagamitin nang maayos ang pera.

Personally, kung ako magkakaroon ng milyun-milyon, andaming posibilidad!

Papatayo ako ng sariling bahay, bibili ng bagong sasakyan, bubuo ako ng recording studio, publishing company, restaurant, papaaralin mga pamangkin, tutulungan mga kamag-anak at kaibigang mababait sa akin at responsable. Ano pa ba? Andami!

Kaya nagtataka ako sa mga tao na nagsasabi na hindi nila kailangan ang pera, e samantalang andaming magagandang bagay na maaari nitong paglaanan.

There are four good sources of money: job, business, lottery winning, inheritance.

And there is only one evil source of money:

Illegal activities, which includes stealing, tax evasion, doctoring expenditure documents, using church/religious/charity donations for personal gains and pleasure, and political/governmental corruption.

Sa Madaling Salita

Ang pera e hindi masama. Tulad rin lang ng halos lahat ng bagay sa mundo, ang paraan kung paano ginagamit ang pera ang nagiging mabuti o masama.

Ngayon, kung ayaw mop ala ng pera e bakit ka pa nagtatrabaho? Bakit ka pa tumataya sa lotto?

Kaya aminin mo na! Gusto mo rin ng maraming pera. Ayaw mo lang sigurong mamalato kung sakaling magkaroon ka ng marami nito.