Hapi Balentayms!

Aside from Christmas and New Year, Valentine’s seems to be the most widely celebrated day in many parts of the world.

In simple words, Valentine’s Day is the occasion on which many people celebrate love and affection especially between couples and, by extension, friendship among close relations. However, what really started Valentine’s, one may ask.

I did a quick dig…

According to Wikipedia:

“Valentine’s Day, also called Saint Valentine’s Day or the Feast of Saint Valentine, is celebrated annually on February 14.

It originated as a Western Christian feast day that honored an early saint named Valentinus. Through the passing of time, Valentine’s Day has become widely recognized as not only a religious commemoration of the aforementioned saint but also a significant cultural and commercial celebration of romance and romantic love.”

Ayun naman pala. Para din lang Pasko…nagsimula bilang isang okasyong pang-relihiyon, pero kinalaunan e naging isang malawakang okasyon na isinasagawa upang maipagdiwang ang pagbibigayan, pagmamahalan, pagkakaintindihan, at pagsasalu-salo.

Ang Valentine’s Day e ganyan rin. Isa lang naman itong okasyon para maipaalala lang naman sa mga naniniwala rito na maipapakita ang pagmamahal sa kapareha o kahit sa kaibigan at iba pang mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagiging mabait at heneroso sa emosyon man o material na bagay.

Sa Madaling Salita

Bagama’t maaari naming iparamdam at ipakita ang pagmamahal sa pang-araw-araw na buhay, e nakatutuwa rin naming may nakatakdang araw para maipagdiwang ito nang mas maayos at mas espesyal.

Kaya Happy Valentine’s to all. May kapareha ka man o wala. Basta may mga kaibigan ka at mga mahal sa buhay, e maaari ka pa ring makisabay sa pagdiriwang ng Valentine’s.